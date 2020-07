Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht B 257 Einfahrt zur A 60

Badem (ots)

Am Freitag, den 03.07.2020, gegen 19.15 Uhr, befuhr die Geschädigte mit ihrem silberfarbenen Mercedes die B 257 von Orsfeld in Richtung Badem. In Höhe der Anschlußstelle A 60 bog dort ein entgegenkommender dunkelblauer/grauer Kombi so knapp vor dieser nach links auf die A 60 ab, sodass diese stark bremsen und nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach kurzem Zögern entfernte sich der abbiegende PKW auf der A60 in Richtung Bitburg.

Wer hat diesen gefährlich Abbiegevorgang beobachtet und kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg

