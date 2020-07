Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B 421, Höhe Industriegebiet Mehren

Mehren / Kreis Vulkaneifel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.07.2020, ca. 02:15 Uhr bis 02:30 Uhr, kam es auf der B 421, Höhe Industriegebiet Mehren, zu einer Unfallflucht. Demnach befuhr ein unbekanntes Kraftfahrzeug die B 421 aus Mehren kommend in Richtung BAB 1, fuhr über die dortige Verkehrsinsel/Fahrbahnteiler und beschädigte ein dort angebrachtes Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete das Fahrzeug in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun.

