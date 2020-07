Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kfz

Wittlich-Lüxem (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 02.07.2020, 21.55 Uhr bis Freitag, 03.07.2020, 08.00 Uhr wurde ein PKW Audi in Wittlich-Lüxem vor einem Anwesen in der Bombogener Straße abgestellt. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies ihr PKW mehrere Kratzer im Bereich der Motorhaube und über dem vorderen linken Scheinwerfer auf. Die oder der unbekannte Täter/-in benutzte/n vermutlich einen spitzen Gegenstand, um am Fahrzeug Schaden zu verursachen. Der Schaden am Fahrzeug dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat mögen der Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571 / 926-0 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell