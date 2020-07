Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrügerische Erlangung von Mobiltelefonen. Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Wittlich (ots)

Zwei Auslieferungsfahrer eines Unternehmens zur Paketzustellung stehen im Verdacht unter Angabe falscher Personalien Handyverträge abgeschlossen zu haben. Bei Vertragsabschluss wurden tatsächlich existente Adresse angegeben, die sich in deren Zustellungsbereich befanden. Während der Auslieferung der eingegangenen Sendungen wurden die Mobiltelefone einbehalten. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge dürften die beiden Tatverdächtigen eine Vielzahl an hochwertigen Mobiltelefonen auf diese betrügerische Art erlangt haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier erfolgte die Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Vorführung der beiden Tatverdächtigen an. Durch den Ermittlungsrichter wurde die Untersuchungshaft angeordnet, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte

