Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150620-462: Drei zum Preis von Zwei - Ladendieb fliegt auf

Hückeswagen (ots)

Drei zum Preis von zwei - dachte sich offenbar am Freitag (12. Juni) ein 22-jähriger Radevormwalder. In einem Schuhgeschäft am Etapler Platz in Hückeswagen kaufte der 22-Jährige um 17 Uhr zwei Paar Schuhe. Ein drittes Paar versteckte er am Rücken unter seiner Jacke im Hosenbund. Als er versuchte, so das Geschäft zu verlassen, fiel der Diebstahl auf. Ein Verkäufer sprach ihn an, woraufhin der 22-Jährige den Diebstahl zugab und sich entschuldigte. Die Schuhe hatten einen Wert von 20 Euro. Nun blickt der 22-Jährige einem Strafverfahren entgegen.

