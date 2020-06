Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140620-459: Fahrzeug aufgebrochen - Werkzeugkisten gestohlen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.Juni) haben Kriminelle in der Klosterstraße in Derschlag mehrere Werkzeugkisten aus einem weißen Kastenwagen gestohlen.

Die Täter schlugen zunächst die Scheibe an der Beifahrertür ein und gelangten so ins Fahrzeug. Hier stahlen sie sechs Werkzeugkoffer. Einige Meter vom Tatort entfernt, an einem Glascontainer, öffneten sie die Koffer, entnahmen die Werkzeugmaschinen und ließen die leeren Koffer zurück.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

