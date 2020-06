Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vermisster 67-jähriger Bergneustädter wohlbehalten aufgefunden Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Reichshof (ots)

Der seit Dienstag (09.06.) vermisste 67-jährige Viktor Root aus Bergneustadt ist am frühen Sonntagmorgen (14.06.) wohlbehalten in Reichshof-Hespert aufgefunden worden. Bewohner der Ortslage waren um kurz vor 1:30 Uhr auf ihn aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert. Der 67-Jährige befand sich augenscheinlich in einem verwirrten Zustand und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

