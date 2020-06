Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungseinsatz geglückt

Wipperfürth (ots)

Hilferufe aus dem Bereich der Neyetalsperre meldete ein Jäger am frühen Donnerstagmorgen (11. Juni) gegen 4:10 Uhr der Polizei. Eine Wipperfürther Streifenwagenbesatzung war wenige Minuten später vor Ort und lokalisierte die Hilferufe aus Richtung der Staumauer. Eine Frau war dort außerhalb des Geländers abgerutscht. Sie hing, völlig durchnässt, am Geländer und konnte sich nur noch mit letzten Kräften festhalten. Die Staumauer ist hier etwa 30 Meter hoch. Beherzt griffen die Polizisten zu und zogen die Frau wieder auf den festen Boden. Nach eigenen Angaben hatte die Frau zunächst kurzfristig überlegt, sich da Leben zu nehmen. Als sie auf der Brüstung stand und in die Tiefe blickte, überlegte sie es sich jedoch anders. Noch bevor sie wieder auf die sichere Seite des Geländers klettern konnte, rutschte sie aus. Ein Rettungswagen brachte die Frau nach der geglückten Rettung freiwillig in ärztliche Behandlung.

