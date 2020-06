Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Suche nach vermisstem 67-Jährigen bislang erfolglos

Bergneustadt / Reichshof (ots)

Die Suche nach einem 67-jährigen Mann aus Bergneustadt (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4620563) ist trotz eines Großaufgebots an Kräften leider bislang erfolglos gewesen.

Der Vermisste hatte gegen 06.00 Uhr am Dienstagmorgen (9. Juni) sein Wohnhaus in der Danziger Straße verlassen und war bis in die Nacht hinein nicht zurückgekehrt. Nachdem Suchmaßnahmen der Polizei am Mittwoch trotz Einsatzes von Ortungstechnik und eines Maintrailers (Personenspürhund) nicht zum Erfolg führten, wurde die Suche am heutigen Tag mit über 110 ehrenamtlichen Helfern und etwa 35 Hunden von den Johannitern, dem DRK und dem DLRG seit dem Morgen intensiv fortgesetzt.

Unter der Leitung der Johanniter waren Rettungshundestaffeln der Johanniter-Regionalverbände Rheinberg / Oberberg, Aachen-Düren-Heinsberg und Bonn/ Rhein-Sieg / Euskirchen in dem vermuteten, letzten Aufenthaltsbereich (Hackenberg / Aggertalsperre) im Einsatz. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung, die den Vermissten vermutlich noch am Nachmittag in Reichshof-Eckenhagen gesehen haben, wurde das Einsatzgebiet auf diesen Bereich erweitert.

Weiterhin an der Suche beteiligt waren die mit einer eigenen Einsatzzentrale angerückten Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes, die neben Rettungshunden aus dem Oberbergischen Kreis Helfer aus dem gesamten Landesverband Nordrhein in den Einsatz brachten. Auch die Höhenrettungsgruppe des DRK wurde auf Grund des anspruchsvollen Geländes alarmiert.

Mit in die Suche eingebunden waren zudem Helfer des DLRG-Bezirks Oberbergischer Kreis, die die Suche an der Aggertalsperre koordinierte und die Uferbereiche mit zwei Rettungsbooten absuchten. Zusätzlich unterstützte ein Hubschrauber der Polizei die Suche aus der Luft, doch leider brachten die Suchmaßnahmen, die zurzeit noch andauern, bislang keinen Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 entgegen.

