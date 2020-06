Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100620-448: Fünf Leichtverletzte bei Unfall auf der Nordtangente

Wipperfürth (ots)

Ein Bild der Verwüstung bot sich Einsatzkräften in der Nacht (10. Juni), nachdem ein 18-jähriger Autofahrer von der Nordtangente abgekommen und auf das Gelände eines Autohauses geschleudert war. Gegen 00.20 Uhr war der junge Mann aus Marienheide in Richtung Zentrum gefahren und hatte kurz nach der Kreuzung Leiersmühle die Kontrolle über seinen Citroen verloren. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Stabmattenzaun und stieß auf dem Gelände des dortigen Autohändlers mit einem Ausstellungsfahrzeug zusammen. Auf der Beifahrerseite liegend kam der Wagen des 18-Jährigen anschließend zum Stillstand, wobei ein mitgerissenes Zaunelement noch in eine Schaufensterscheibe des Autohauses einschlug und diese zerstörte. Ein weiterer auf dem Gelände abgestellter Wagen trug zudem diverse Schäden durch umherfliegende Trümmerteile davon. Der Fahrer als auch seine vier Mitfahrerinnen im Alter von 17 bis 19 Jahren kamen zum Glück mit leichten Verletzungen davon; sie wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

