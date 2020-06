Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110620-451 Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Bergneustadt (ots)

Seit Dienstagmorgen (09.06.) wird der 67- jährige Viktor Root aus Bergneustadt vermisst. Der Vermisste verließ um 06:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Danziger Straße in unbekannte Richtung. Er ist ca. 1,75 m groß, hat eine schlanke Statur, ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer grauen Jacke und einer blauen Weste. Ein hilfloser Zustand der Person kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers und Flächensuchhunden der Johanniter verliefen bislang erfolglos. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter dem Polizeinotruf 110 oder unter der Rufnummer 02261/8199-625 entgegen.

