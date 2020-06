Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100620-449: Rotes Pedelec in Wiehlmünden gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwischen 07.00 und 08.00 Uhr hat am Dienstag (9. Juni) ein Unbekannter in der Straße Aggerwiese aus einem Schuppen ein rotes Pedelec und eine akkubetriebene Heckenschere geklaut. Der Dieb machte es sich zu Nutze, dass die Eigentümerin den Schlüssel im Schloss des Schuppens hatte stecken lassen, so dass der Unbekannte ohne Probleme dort eindringen konnte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

