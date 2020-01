Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Von Einbruchsversuch abgekommen

Steinach (ots)

Ein derzeit in Sanierung befindliches Einfamilienhaus nahm ein bislang Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ins Visier. Der Eindringling brach die Baustellentür des in der Kirchstraße gelegenen Hauses zwar auf und verschaffte sich so Zugang zum Inneren, doch wurde daraus nichts entwendet. Ob der ungebetene Besucher bei seinem Vorhaben gestört wurde, ist unter anderem auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach

