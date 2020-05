Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Starkstromkabel des Autokinos gestohlen

Menden (ots)

Am hellen Tag haben Diebe auf dem Parkplatz des Hönne-Berufskollegs an der Werler Straße zugeschlagen: Sie stahlen am Donnerstag zwischen 10.20 und 19 Uhr das 60 Meter lange Starkstromkabel, das von einem Verteilerkasten zur Leinwand des Open-Air-Autokinos führte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

