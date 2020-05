Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ärger nach Drohnenflug/Aufbruch-Versuch

Herscheid (ots)

Weil ein 20-Jähriger am Donnerstagabend von einem Garten im Müggenbrucher Weg aus seine Drohne über die Häuser stiegen ließ, bekam er Ärger. Während der Drohnenflieger sein Gerät durch die Luft surren ließ, kamen zwei Männer aus der benachbarten Kneipe in den Garten und wollten ihm das Gerät wegnehmen. Bei der Rangelei wurde der Drohnen-Flieger leicht verletzt. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung gegen den 28-jährigen Angreifer und eine Anzeige gegen den Drohnenflieger wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen".

Am Mittwochnachmittag oder in der Nacht zum Donnerstag wurde Am Rohbusch versucht, einen weißen Toyota Auris aufzubrechen. Der oder die Täter wählten den brachialen Weg durch Aufbiegen der Fahrertür. Das misslang jedoch.

