Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Handtasche geklaut

Ludwigshafen (ots)

In einem Supermarkt in der Flomersheimer Straßen stahl eine bislang unbekannte Person am 25.03.20202, gegen 12:30 Uhr, den Geldbeutel einer 60-Jährigen. Diese war gemeinsam mit ihrer Tochter einkaufen und hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Als die 60-Jährige an der Kasse zahlen wollte, muss-te sie feststellen, dass ihr Geldbeutel sich nicht mehr in der Tasche befand.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Zudem rät die Polizei ausdrücklich, Wertgegenstände nie unbeobachtet zu lassen und Taschen möglichst dicht am Körper zu tragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell