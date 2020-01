Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 11./12.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Fahren ohne Fahrerlaubnis+++

Friesoythe, Magnolienweg

Am 11.01.2020, gegen 05:25 Uhr wird ein Pkw-Fahrer aus Edewechterdamm durch eine Streife der Polizei Friesoythe im öffentlichen Verkehrsraum kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer erst 16 Jahre alt und nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

+++Körperverletzung+++

Friesoythe, Elbestraße

Am 12.01.2020, gegen 02:50 Uhr, wird eine Streife der Polizei Friesoythe auf eine Körperverletzung in einer Diskothek aufmerksam gemacht. Unbekannter Täter verletzt das 23-jährige Opfer im Ausgangsbereich am Kopf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe unter 04491/93160 zu melden.

