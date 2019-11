Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer beschädigt parkenden PKW

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Toyota-Fahrerin stellte ihr Auto am Montag gegen 18 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße in Dossenheim ab. Als sie am Dienstag gegen 8:20 Uhr zurückkehrte, stellte sie Unfallbeschädigungen an ihrem Wagen fest. An der linken Seite waren mehrere Streifspuren und Eindellungen zu sehen.

Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 06221 45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lukas Johst

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

