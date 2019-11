Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

(sbe) Am Donnerstag gegen 12:55 Uhr stand eine 28-jährige Frau aus Lage mit ihrem Pkw vor der geschlossenen Schranke eines Parkhauses in der "Lange Straße". In unmittelbarer Nähe der Schranke war ein 31-jähriger Mann mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Plötzlich fuhr die Frau gegen die geschlossene Schranke. Die Schranke verbog sich und traf den 31-Jährigen am Oberkörper. Hierdurch wurde er leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1300EUR.

