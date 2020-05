Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abgemeldeter Pkw gestohlen

Neuenrade (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend wurde an der Werdohler Straße ein schwarzer Mercedes C gestohlen. Der abgemeldete Wagen stand in einem Carport. Am Dachüberstand des Carports gibt es eine Delle, die vor ein paar Tagen noch nicht vorhanden war. Die Polizei Werdohl bittet um Hinweise unter 02392/9399-0.

