Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugenaufruf: Verkehrsunfall auf der Baisieper Straße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am gestrigen Donnerstag (20.02.2020, 18:45 Uhr) kam es auf der Intzestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 50-jährige Remscheiderin fuhr mit ihrem grauen Opel Adam aus Richtung Intzeplatz in die Baisieper Straße ein, als sie mutmaßlich einem roten Kleinwagen ausweichen musste, der unvermittelt aus der Intzestraße heraus kam. Bei diesem Ausweichmanöver kollidierte sie mit einer Fußgängerin (17), die über den dortigen Zebrastreifen in südlicher Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurde die junge Frau verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, in dem sie zur Beobachtung die Nacht blieb. Der Fahrer des roten Kleinfahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem Fahrzeug machen können, das aus der Intzestraße herausfuhr, werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

