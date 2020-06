Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140620-460: Friedhofsparkplatz - Auto aufgebrochen

Radevormwald (ots)

Auf dem Friedhofsparkplatz in der Friedrichstraße haben Langfinger am Freitag (12. Juni) die Seitenscheibe eines grauen Opel Astra eingeschlagen. In der kurzen Zeit zwischen 12:15 und und 12:30 Uhr, in der sich die Fahrerin auf dem Friedhof befand, schlugen Unbekannte die Scheibe des Opel ein und entwendeten eine Handtasche samt Wohnungsschlüssel und Smartphone.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990

