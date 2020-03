Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten - Am Samstag (21.03.), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Schotten kommend in Richtung Ulrichstein, als er kurz vor der Kreuzung "Poppenstruth" mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 87-Jährige blieb unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach - Am Sonntag (22.03.), gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW die Landesstraße von Udenhausen in Richtung Wernges, als er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Er durchquerte einen Graben und überfuhr einen angrenzenden Acker, bevor er wieder zurück auf die Landesstraße 3161 fuhr und dort wiederum nach links von der Fahrbahn abkam. Auch hier durchfuhr er einen Graben, fuhr auf einen angrenzenden Acker und danach wieder auf die Fahrbahn. Er fuhr weiter über Wernges, passierte die Kreisstraße 72 auf die Landesstraße 3140, wo er die rechte Leitplanke touchierte. Danach setzte er seinen Weg in Richtung Lauterbach fort. Eine aufmerksame Zeugin konnte dann beobachten, wie er in der Kanalstraße mit seinem Pkw rangierte und gegen einen dortigen Blumenkübel stieß.

Da bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus dem Vogelsbergkreis Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

