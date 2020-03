Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Restaurant - Bauwagen aufgebrochen

Einbruch in Restaurant

Fulda - Am frühen Dienstagmorgen (24.03.), gegen 00:50 Uhr, brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Schlitzer Straße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie und stahlen einen kleineren Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Bauwagen aufgebrochen und Spielsachen gestohlen

Fulda - Vermutlich zwischen Montag (16.03.) und Dienstag (17.03.) brachen Unbekannte einen Bauwagen auf, welcher sich auf dem Gelände einer Schule in der Huberstraße befand. Die Täter manipulierten am Schloss des Bauwagens und verschafften sich so Zutritt. Im Anschluss stahlen sie mehrere Tretroller, Wavebords sowie zwei Basketbälle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

