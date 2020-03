POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg - Am Freitag (20.03.), gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 95-jähriger Rollstuhlfahrer aus Rotenburg die Heinz-Meise-Straße in Richtung Katzenkopfweg. Auf der stark abschüssigen Straße stürzte der 95-Jährige, überschlug sich mehrfach und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen des Mannes, welche er durch den Unfall erlitten hatte, waren jedoch so schwer, dass er am Sonntag (22.03.) im Krankenhaus verstarb.

