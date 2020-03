Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Illegale Müllentsorgung - Einbruch in Kindergarten

Vogelsbergkreis (ots)

PKW zerkratzt

Schlitz - Vermutlich in der Zeit von Mittwoch (18.03.) bis Donnerstag (19.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße "Auf der Hall". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug, einen blauen Mitsubishi "Carisma" dort abgestellt und musste nach seiner Rückkehr einen Lackschaden im Bereich der Beifahrertür feststellen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Illegale Müllentsorgung

Ober-Breidenbach - In den zurückliegenden Tagen kam es im Bereich des Schützenhaues in Ober-Breidenbach zu einer illegalen Müllentsorgung. Auf einem frei zugänglichen Feld hinter dem Schützenhaus wurde diverser Müll entsorgt. Es handelt sich unter anderem um Bauschutt, Altreifen und Plastikspielzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung durch Steinwurf

Alsfeld - Zwischen Samstag (21.03.) und Sonntag (22.03.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem VW Klein-Lkw. Dieser war auf dem Gelände einer Firma im Dirsröder Feld abgestellt. Die Täter warfen einen Stein auf das Zufahrtstor der Firma, welcher eine Doppelglasscheibe durchschlug und im Anschluss den besagten Klein-Lkw traf. Dieser wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Kindergarten

Alsfeld - Zwischen Freitag (20.03.) und Samstag (21.03.) brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Schlesienstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in den Kindergarten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

