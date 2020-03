Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Mülltonnenbrand - Wer hat etwas gesehen?

Herbstein / Altenschlirf - Zum Brand zweier Mülltonnen kam es am gestrigen Montag (23.03.), gegen 09:30 Uhr. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten die beiden Mülltonnen, welche sich in der Nähe eine Scheune befanden, in Brand. Als die Eigentümerin den Brand bemerkte, informierte sie die Feuerwehr und die Polizei. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass glücklicherweise nur die beiden Mülltonnen, sowie eine Scheunentür beschädigt wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges gesehen oder bemerkt haben, sich bei der Polizei in Lauterbach zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell