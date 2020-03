Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Motorraddiebstahl - Anhänger gestohlen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Kirchgemeinde

Bad Hersfeld - Am Freitag (20.03.), zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, betraten Unbekannte die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde in der Schlosserstraße. Die Diebe durchsuchten diese und stahlen einen geringen Bargeldbetrag, sowie ein schwarz / weißes Mountainbike der Marke "Bergsteiger" aus dem Treppenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 280 Euro.

Motorrad gestohlen

Neuenstein / Gittersdorf - Zwischen Samstag (01.02.) und Montag (23.03.) stahlen Unbekannte ein Motorrad der Marke "HUSABERG TE 300" aus einer Scheune, welche sich im Pappelweg befindet. An dem Fahrzeug befindet sich kein amtliches Kennzeichen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Pkw-Anhänger gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Samstag (21.03.) stahlen Unbekannte einen Pkw-Anhänger der Marke "Humbaur". Der Geschädigte hatte diesen im Bereich der Straße "Am Frauenberg" abgestellt. An dem Anhänger selbst war das amtliche Kennzeichen HEF-FA 196 angebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

