POL-PDMY: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Unfallort: 53533 Müsch, B258, Fahrtrichtung Nürburgring Unfallzeit: Sonntag, den 08.03.2020, 04.38 Uhr Am 08.03.2020, gegen 04.38 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Müsch, B258, Fahrtrichtung Nürburgring ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Zur Unfallzeit befuhr ein 35-jähriger britischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw/Seat die B258 von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Ca. 200 Meter vor der angegebenen Unfallstelle überholte er einen Pkw. Einige Meter nach dem Überholvorgang kam er dann aufgrund dem Straßenverlauf vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an der dortigen Schutz- planke entlang. Anschließend hob das Fahrzeug des Seat-Fahrers ab und flog über die Schutzplanke, prallte gegen einen Baum rechtsseitig der Fahrbahn und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurden zwei Insassen, unter anderem der Fahrzeugführer sowie ein 35-jähriger britischer Beifahrer, des Pkw tödlich verletzt und eine dritte Person, welche sich im Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt. Eine Angehörigenverständigung erfolgte über das britische Konsulat. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der verunfallte Pkw wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen an der Unfallstelle geborgen. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und der erforderlichen Anschlussermittlungen kam es im Bereich der Unfallstelle (Müsch/B258) in der Zeit von 04.38 - 09.30 Uhr zu einer Vollsperrung. Verkehrswarnfunk war in Kenntnis gesetzt worden.

