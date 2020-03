Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bad Breisig - Verkehrsunfall mit Flucht -

Bad Breisig (ots)

Bereits am 04.03.2020, zwischen 09:30 und 11:10 Uhr, kam es in Bad Breisig, Zentralplatz, vor dem dortigen Edeka-Markt, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hier wurde vermutlich beim Ausparken ein blauer Ford Focus durch ein weißes Fahrzeug nicht unerheblich auf der Fahrerseite im Bereich der beiden Türen beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Remagen unter 02642-93820 erbeten.

