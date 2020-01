Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: L 39

Lohe-Föhrden

Kreis RD-ECK - Unfall

L 39 / Lohe-Föhrden / Kreis RD-ECK (ots)

200128-1-pdnms Unfall auf der L 39 in Föhrden

L 39 / Lohe-Föhrden / Kreis RD-ECK. Zwei Menschen wurden heute (28.01.20, 14.15 Uhr) bei einem Unfall auf der Kreuzung L 39 / Dorfstraße in Lohe-Föhrden schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer (71) eines Fiat Doblo war in seinem auf der Seite liegenden Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer (66) eines Mercedes wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Auto schleuderte nach der Kollision in einen Graben. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der Fahrer des Doblo die Dorfstraße aus Richtung Lohe befahren und fuhr in die Kreuzung ein, obwohl sich auf der Vorfahrtstraße aus Richtung Hohn der Mercedes näherte. Es landete der Rettungshubschrauber. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Kreuzung war bis 15.45 Uhr voll gesperrt.

