Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann (34) durch Faustschläge und Messerstich verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Litauen ist eigenen Angaben zufolge am Dienstag gegen 23.30 Uhr von drei unbekannten Männern auf der Werster Straße mit Faustschlägen und einem Messer attackiert worden. Mit leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus. Die Angreifer flüchteten zu Fuß.

Die um kurz vor Mitternacht zur Klinik gerufenen Polizisten erfuhren von den Rettungssanitätern, dass sie den Verletzten im Bereich des Werster Grillstübchens angetroffen hätten. Der zu Besuch in Bad Oeynhausen weilende 34-Jährige berichtete den Beamten bei einer anschließenden Befragung, dass er im Bereich der Werster Straße spazieren gegangen sei, als ihn drei schlanke, jüngere Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren in deutscher Sprache nach einer Zigarette gefragt hätten. Als er dies auf Englisch verneinte, habe er Schläge ins Gesicht erhalten, wodurch er zu Boden gegangen sei. Zudem habe man ihn mit einem Messer angegriffen.

Ein Arzt stellte später bei dem Opfer Verletzungen an einer Hand sowie an einem Bein fest. Die Ermittler bitten nun Zeugen, denen das gesuchte Trio am späten Abend aufgefallen ist, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

