POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Cochem

Büchel: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Frau Am Freitag, 06.03.2020, gegen 13:00 Uhr, kam es im Martental, L100 zwischen Büchel und Schöne Aussicht, zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Dabei wurde eine 32 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8500 Euro.

Cochem: Sachbeschädigung, Zeugen gesucht In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 06.03.2020, wurde ein PKW mit einem spitzen Gegenstand an der Motorhaube beschädigt. Tatort war der Oberer Weg in Cochem. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Kaisersesch: Diebstahl Handy, Zeugen gesucht Am Freitag, 06.03.2020, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Smartphone aus einem kurzfristig abgestellten, unverschlossenen PKW entwendet. Tatort war die Koblenzer Straße in Kaisersesch. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW Beetle. Hinweise an die Polizei Cochem, 02671 9840.

