POL-PDMT: Diebstahl von Kabel auf Baustelle - Zeugenaufruf

In der Zeit vom 12.02.2020, 16:00 Uhr, bis zum 13.02.2020, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ca. 30 Meter Kupferkabel vom Baustellengelände in der Albertstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

