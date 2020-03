Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kastanienwall/Erichstraße/Thiewall, wurden am Freitag (06.03.2020) zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Einer der beiden muss bei Rotlicht gefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 07.36 Uhr beabsichtigte ein 35 Jahre alter Mann mit seinem Skoda vom Thiewall nach links in die Erichstraße abzubiegen. Dabei kollidierte der Skoda mit dem Seat einer 62 Jahre alten Frau aus Bad Münder, die den Kastanienwall geradeaus in Richtung Thiewall befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufgrund der Ampelschaltung muss einer der beiden Unfallbeteiligten bei Rotlicht gefahren sein.

Die Polizei Hameln (Tel. 05151/ 933-222) sucht Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell