Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm - Rhynern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18. Oktober 2019 16.30 Uhr und Samstag, 19. Oktober 2019 20.50 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Bernhard-Rüter-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter brachen zunächst ein Gartentor auf und gelangten so auf das Gelände. Dann hebelten die Täter ein Wohnzimmerfenster auf und gelangten in das Haus. Hier wurden im Obergeschoss in mehreren Zimmern diverse Behältnisse durchsucht. Im Anschluss verließen die Täter das Haus durch die Terassentür. Entwendet wurde ein Umschlag mit Bargeld. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

