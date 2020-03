Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Ladendiebin auf frischer Tat erwischt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 21.03.2020 gegen 13:30 Uhr wurde durch Mitarbeiter der Wasgau-Filiale in Rodalben gemeldet, dass eine 19-Jährige Kundin während ihres Einkaufs eine mitgebrachte Tasche mit Waren füllte. An der Kasse legte sie jedoch lediglich die Waren aus dem Einkaufswagen aufs Band. Nach dem Bezahlvorgang der aufgelegten Waren wollte sie den Markt verlassen, wurde jedoch durch die Mitarbeiter rechtzeitig aufgehalten. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

