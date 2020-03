Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bottenbach/Vinningen - Paketbote auf Abwegen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 21.03.2020 gegen 09:49 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der L478 zwischen Bottenbach in Fahrtrichtung Vinningen gemeldet. Der DPD-Paketdienstfahrer verlor auf genannter Landstraße in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Acker überschlug sich der Lieferwagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und wurde zur Beobachtung für die nächsten Tage ins städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht. Der Lieferwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |pips

