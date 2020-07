Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Bereits am Freitag, dem 19. Juni 2020, kam es in Bitburg nachmittags gegen 15:00 Uhr in der Trierer Straße, in Höhe der Kreisverwaltung/St. Maximin-Apotheke, zu einem tätlichen Angriff durch eine männliche Person auf eine Mutter und ihre 12jährige Tochter. Hierdurch geriet das Kind auf die Fahrbahn. Die Polizei sucht insbesondere nach dem Autofahrer, welcher situationsbedingt angehalten hatte, um den Täter von weiterem Tun abzuhalten. Auch weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

