POL-PDWIL: Unfallflucht

Am 02.07.2020, im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 11:15 Uhr, ereignete sich in Bitburg ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz zwischen der Straße "Am Markt" und dem Konrad-Adenauer-Platz. Hierbei wurde ein geparkter PKW durch einen anderen PKW beschädigt. Beim Unfallverursacher dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Dieses entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden. Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich bei Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

