POL-PDLU: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (32/1605) Speyer, 16.05.2020, 14.25 Uhr

Eine 22jährige Frau aus Germersheim, befuhr mit ihrem PKW, BWM, weiß, GER-Kennzeichen, in Speyer die Wormser Landstraße auswärts und wollte nach links auf den Parkplatz eines Elektrofachmarktes einbiegen. Als sie dazu den Blinker links setzte und auf die dort befindliche Linksabbiegerspur wechseln wollte, vernahm sich nur noch einen lauten Knall von der Rückseite ihres PKW. Ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer, ebenfalls 22 Jahre, aus Speyer, hatte sich wohl verbremst und zum Sturz gekommen, weshalb sein Motorrad, Kawasaki, SP-Kennzeichen, unter den davor fahrenden PKW rutschte. Der Fahrer selbst zog sich bei dem Sturz so erhebliche Verletzungen zu, dass er in die Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht werden musste. Sachschaden gesamt ca. 2500 Euro

