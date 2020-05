Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Hecke

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 16.05.2020, gegen 16.00 Uhr, wurden in der Mannheimer Straße im Bereich der Liegnitzer Straße durch eine Gartenbaufirma Heckenschnitt- und Aufräumarbeiten durchgeführt, in deren Rahmen auch Unkraut mittels eines Abflammers beseitigt wurde. Vermutlich ist hierbei ein Funke auf den Rindenmulch Boden einer nahegelegenen Thuja-Hecke übergesprungen, wodurch die Hecke aufgrund der Trockenheit in Brand geriet. Eine Gefährdung für Wohnhäuser bestand nicht, die Feuerwehr Schifferstadt war vor Ort. Es wird darauf hingewiesen, dass bei herrschender Trockenheit Arbeiten mit offenem Feuer möglichst zu vermeiden bzw. nur unter größtmöglicher Sorgfalt und Vorsicht durchzuführen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-0

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell