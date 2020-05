Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag, 15.05.2020, gegen 19.45 Uhr, meldet ein Anwohner der Neustadter Straße eine männliche Person, welche vor dessen Wohnanwesen stehe, herumschreien und spucken würde. Bei Eintreffen der Funkstreife hatte sich der pöbelnde Mann, welcher laut Mitteiler zuvor mit dem Fahrrad angefahren kam, bereits entfernt. Aufgrund der Beschreibung konnte der Ruhestörer an einem nahegelegenen Supermarkt angetroffen werden. Bei Erblicken der Polizeibeamten fing der Mann erneut an zu schreien und zu spucken. Weiterhin war der 58-Jährige erheblich alkoholisiert, lehnte einen Atemalkoholtest jedoch ab. Da er zuvor mit dem Fahrrad gefahren war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird seitens der Polizei nochmals darauf hingewiesen, dass auch das Fahrradfahren ab 1,6 Promille Blutalkoholkonzentration strafbar ist.

