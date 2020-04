Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus mehreren Pkw

Wassenberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. April, 15 Uhr und Mittwoch, 29. April, 4.50 Uhr, wurden aus Pkw in der Südstraße, der Pfarrer-Wilms-Straße und der Straße Am Ersten Sportplatz verschiedene Gegenstände gestohlen. Die unbekannten Täter drangen in drei Fahrzeuge ein und entwendeten Kleingeld, ein Tablet und ein Mobiltelefon. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

