Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gasflaschen entwendet

Wegberg (ots)

Unbekannte schnitten den Zaun an einem Gelände an der Hospitalstraße auf und entwendeten, in der Zeit zwischen dem 22. April (Mittwoch) und dem 28. April (Dienstag), mehrere Gasflaschen und einen dazugehörigen Transportwagen.

