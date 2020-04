Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130420-281: Einbrecher per Webcam entdeckt

Gummersbach (ots)

Über eine Webcam ist am Sonntagabend (12. April) eine Eigentümerin auf einen Einbruchsversuch in ihr Wohnhaus in Gummersbach-Elbach aufmerksam geworden. Sie alarmierte die Polizei, nachdem sie gegen 21.10 Uhr zwei unbekannte Männer auf ihrem Grundstück an der Alten Landstraße entdeckt hatte. Als die Polizei kurz darauf an dem Haus eintraf, waren die Personen bereits geflüchtet. Sie hatten zuvor versucht eine Garage als auch die Terrassentüre aufzuhebeln, was ihnen allerdings in beiden Fällen nicht gelang. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

