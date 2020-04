Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130420-279: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Wipperfürth (ots)

In Wipperfürth-Niederklüppelberg verlor an Karfreitag ein Motorradfahrer aus Witten die Kontrolle über seine Maschine; der 55-Jährige sowie seine 41-jährige Sozia kamen ins Krankenhaus. Gegen 13.45 Uhr war der 55-Jährige auf der Kreisstraße 39 von Ohl nach Dohrgaul unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Die Kawasaki kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Während der Motorradfahrer nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste seine Mitfahrerin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus verbleiben.

