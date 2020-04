Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090420-277: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Gummersbach (ots)

Nach einem Brand am Mittwoch (8. April) in der Sternstraße in Gummersbach-Dieringhausen, haben nun die Brandermittler die Arbeit aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Haustür eines Wohnhauses in der Sternstraße um 1:24 Uhr mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden. Die Bewohner des Hauses schliefen zu dieser Zeit. Glücklicherweise war das Haus vorbildlich mit Brandmeldern ausgestattet. Dadurch wurden die Bewohner geweckt und Schlimmeres konnte verhindert werden.

Nur wenige Minuten später kam es einige Meter weiter zu einem weiteren Brand. Um 1:30 Uhr brannte in der Steinstraße ein grauer Ford Focus. An diesem entstand hoher Sachschaden. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs kann die Polizei einen Zusammenhang der beiden Taten derzeit nicht ausschließen.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

