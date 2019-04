Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Defektes Ventil löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15.10 Uhr bei einer im Gewerbegebiet in Vaihingen an der Enz ansässigen Firma zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Sattelzug, der Ammoniak anlieferte, wies einen Defekt an einem Ablassventil auf, weshalb beim Entladen eine geringfügige Menge des gasförmigen Stoffes austrat. Als dies durch die Mitarbeiter bemerkt wurde, wurde das Umpumpen sofort gestoppt und die Feuerwehr Vaihingen an der Enz verständigt. Diese war vorsorglich mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Unter Schutzmaßnahmen wurde die sich im Sattelzug befindliche Ladung in einen Behälter der ortsansässigen Firma umgepumpt. Personen- oder Sachschaden entstand nicht. Vor Ort war zudem der Kreisbrandmeister des Landkreises Ludwigsburg und der Oberbürgermeister der Stadt Vaihingen an der Enz. Eine Gefährdung für Anwohner sowie die Umwelt bestand nicht.

