POL-LB: Waldenbuch: Verkehrsunfallflucht; Remseck am Neckar: Mercedes GLE gestohlen - Zeugen gesucht

Waldenbuch: Verkehrsunfallflucht

Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Liebenäckerweg zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 08:45 Uhr ereignet hat. Ein unbekannter PKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren einen Mercedes Van, der entlang der Straße parkte. Er streifte mit seinem rechten Außenspiegel entlang der rechten Fahrzeugseite des Mercedes und setzte anschließend seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern.

Remseck am Neckar: Mercedes GLE gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trieben bislang unbekannte Autodiebe in Remseck am Neckar ihr Unwesen. Gegen 01:00 Uhr entwendeten sie im Rotweg auf bislang unbekannte Art und Weise einen grauen Mercedes GLE 350, der in der Zufahrt einer Garage abgestellt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 60.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.

